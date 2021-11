Federica Panicucci fuori da Mattino 5? L’indiscrezione

Federica Panicucci, secondo indiscrezione, potrebbe presto lasciare la conduzione di Mattino Cinque.

Federica Panicucci: l’addio a Mattino Cinque

Secondo rumor sempre più insistenti Feederica Panicucci sarebbe prossima a dire addio a Mattino Cinque già a partire da gennaio e, dal prossimo 13 dicembre, la conduzione è già stata affidata al solo Francesco Vecchi.

Non è chiaro quali sarebbero i progetti futuri della conduttrice né se la notizia del suo presunto addio al programma sia vero, e per il momento la diretta interessata ha preferito non rompere il silenzio sulla questione. Intanto quel che è certo è che a Federica Panicucci sarà affidata la conduzione di Capodanno in musica, che come sempre accompagnerà i telespettatori durante la notte di San Silvestro. La conduttrice sarà affiancata durante la serata anche da Al Bano Carrisi.

Federica Panicucci: i rumor

Da mesi circolano rumor e ipotesi riguardanti il presunto addio di Federica Panicucci alla conduzione del suo storico programma ma al momento l’indiscrezione non ha ricevuto conferme e anzi, in passato la conduttrice ha sempre smentito tale ipotesi. La conduttrice romperà il silenzio in merito alla questione?

Federica Panicucci: il fidanzato

Nel frattempo la conduttrice continua a condividere la sua quotidianità con il compagno Marco Bacini, con cui ha ritrovato la serenità dopo la fine del suo matrimonio con il dj Mario Fargetta (padre dei suoi due figli).

Oggi la conduttrice è serena e felice accanto al nuovo compagno e si è detta intenzionata a convolare a nozze con lui anche se, secondo indiscrezioni, l’emergenza Coronavirus avrebbe fatto slittare i loro piani di un matrimonio in pompa magna.

“Mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto, un garbo e una cura speciale. All’inizio della nostra storia per lui non è stato facile, ma ora lo è.

Siamo complici. Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. C’è sempre ed è il mio tutto”, ha dichiarato la conduttrice in merito al suo grande amore che, in questi anni,a vrebbe instaurato anche un ottimo rapporto con i due figli che lei ha avuto durante la sua precedente unione (Sofia e Mattia).