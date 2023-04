Federica Panicucci fuori da Mattino 5? La conduttrice rompe il silenzio

Federica Panicucci è stata fatta fuori da Mattino 5? La conduttrice ha deciso di rompere il silenzio, svelando la verità sul suo futuro lavorativo.

Federica Panicucci fuori da Mattino 5?

Intervistata dal settimanale Chi, Federica Panicucci ha rotto il silenzio sulla sua presunta cacciata da Mattino 5. Da settimane, ormai, si parla di un addio della presentatrice dal programma mattutino di Canale 5, che conduce accanto a Francesco Vecchi. Qual è la verità?

Mattino 5: parla Federica Panicucci

Federica ha dichiarato:

“Scrivono che questo è il mio ultimo anno a Mattino 5? Non commento le indiscrezioni, posso dire che ho un rapporto con Mediaset di grande stima e fiducia reciproca che dura da trent’anni”.

La Panicucci non ha risposto in modo chiaro, ma ha sottolineato che il suo rapporto di lavoro con Mediaset non è in dubbio. Questo significa che, anche se dovesse lasciare Mattino 5, non andrebbe mai via dalla Rete.

Federica Panicucci a Back to school

Molto probabilmente, Federica Panicucci continuerà ad essere la conduttrice di Mattino 5. Anche se non ci sono conferme e la stessa presentatrice non si è sbilanciata, indiscrezioni dicono che Mediaset sta puntando molto su di lei. Non a caso, a breve debutterà con la nuova stagione di Back to school su Italia 1. In merito, Federica ha dichiarato: