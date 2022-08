Federica Panicucci, imprevisto alle Maldive: “Due giorni con solo uno spazzolino e una t-shirt”

Federica Panicucci ha confessato ai fan lo spiacevole imprevisto da lei vissuto alle Maldive.

Federica Panicucci ha raccontato ai fan dei social l’ultimo imprevisto da lei avuto durante la sua vacanza alle Maldive.

Federica Panicucci: imprevisto alle Maldive

Dopo una vacanza a Forte dei Marmi, Federica Panicucci è partita per le Maldive in compagnia del fidanzato Marco Bacini.

Purtroppo i due hanno avuto una piccola disavventura non appena atterrati: i loro bagagli infatti, non sono stati scaricati. La conduttrice ha dovuto attendere due giorni prima di poter rientrare in possesso delle sue cose e per questo ha dovuto accontentarsi solamente di una t-shirt offerta dal luogo in cui si trovano a pernottare e di uno spazzolino.

“Dopo un paio di giorni di silenzio sono tornata. Marco ed io siamo partiti per qualche giorno per il nostro posto del cuore, tutto meraviglioso tranne che siamo atterrati ieri mattina alle 10 e le nostre valigie no”, ha confessato la Panicucci, e ancora: “Le nostre valigie sono arrivate oggi alle 14.

Quindi sono stata praticamente un giorno e mezzo senza niente, solo con uno spazzolino da denti e nient’altro”. Dopo 48 ore fortunatamente i due sono potuti tornare in possesso dei loro bagagli. “Tutto è bene quel che finisce bene: la valigia è arrivata, era chiusa, era perfetta, dentro c’era tutto (…) La vacanza può iniziare”, ha detto la conduttrice.

In tanti sono curiosi di sapere se, dopo questa vacanza all’insegna dell’amore, la conduttrice e Marco Bacini annunceranno le loro attesissime nozze.