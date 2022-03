Federica Panicucci ha svelato di esser stata la babysitter del primo figlio avuto da Paolo Bonolis.

Federica Panicucci babysitter a casa Bonolis

Federica Panicucci ha confessato di esser stata la babysitter di Stefano Bonolis, il primo figlio avuto dal condutorre Paolo Bonolis che, per una curiosità casualità, abitava nello stesso palazzo in cui la conduttrice è cresciuta a Roma.

I due sarebbero stati messi in contatto da una portinaia quando lei era soltanto una studentessa ed era alla ricerca di un piccolo impiego per guadagnare qualche soldo e il conduttore, che era da poco diventato papà, la assunse come babysitter. Più tardi sarebbe stato lo stesso Bonolis che, notando il talento di Federica Paniucci, l’avrebbe spinta a proporsi a un’agenzia per modelle.

“Sembra piuttosto incredibile, però è stato davvero così: ho fatto da babysitter al primo figlio di Paolo Bonolis, Stefano.

Aveva nove mesi, quando mi chiamavano badavo a lui… Paolo mi dava 4mila lire l’ora“, ha confessato la conduttrice, e ancora:

“Lui all’epoca faceva il conduttore di Bim Bum Bam. Una sera, mentre ero da lui, gli chiesi di poter accendere la tv per vedere il concorso di modelle The look of the Year, programma che in futuro avrei anche condotto. In quel momento mi disse: “Perché non provi anche tu a fare la modella?”.

E mi diede l’indirizzo dell’agenzia che poco dopo mi fece fare il provino per Portobello”.

I rapporti oggi

Oggi la conduttrice ha un ottimo rapporto con Paolo Bonolis e gli è molto grata per aver compreso il suo potenziale: “Se Paolo non mi avesse dato l’indirizzo di quell’agenzia, chissà come sarebbero andate le cose”, ha confessato.