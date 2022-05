Federica Panicucci sul caso Denise Pipitone: “Difficile non commuoversi, soprattutto per chi è mamma”

La conduttrice di Mattino 5 parla del caso Pipitone, svela come si lavora dietro le quinte e racconta di aver imparato a tenere a bada la sua emotività.

Federica Panicucci è una delle conduttrici di maggiore successo, che da anni mantiene il sodalizio con Mediaset, conducendo con grande riscontro Mattino 5, il programma in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì. Con lei c’è anche Francesco Vecchi, il giornalista che conduce la prima parte della trasmissione, passando poi il testimone alla collega.

Proprio la Panicucci ha svelato come si lavora ogni giorno nel dietro le quinte di Mattino 5, per offrire al pubblico le migliori notizie. Inoltre, ha parlato di sé e del suo lato più emotivo, fino al caso di Denise Pipitone.

Federica Panicucci, il lavoro a Mattino 5 e il caso Pipitone

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Federica Panicucci ha parlato del successo di Mattino 5, capace di portare la cronaca fuori dai telegiornali.

Tuttavia, per farlo, ha dovuto imparare a dividere il lato emotivo e quello lavorativo. Infatti, ha dichiarato: “Anche se non sembra, io sono una persona emotiva e ho lavorato molto per riuscire a tenere a bada questo mio lato“.

La Panicucci ha però precisato: “È chiaro che a volte è impossibile non farsi coinvolgere.

Penso, per esempio, al caso di Denise Pipitone. Difficile non commuoversi, a maggior ragione per chi è mamma come me“.

La conduttrice ha sottolineato anche il grande lavoro portato avanti da tutto il team di Mattino 5, che va al di là di quello che si vede durante la diretta televisiva. Come spiegato dalla Panicucci, al termine di ogni puntata si riunisce con la propria squadra per iniziare a programmare gli argomenti da approfondire il giorno successivo e stabilire il taglio da dare a ogni notizia.

Inoltre, ha ricordato che la scaletta è soggetta a cambiamenti in diretta e anche all’ultimo secondo. “Siamo pronti anche a modificarla in diretta. È proprio questo il bello di Mattino Cinque News”, ha commentato.