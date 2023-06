Federica Pellegrini adotta una tartaruga e la libera in mare: il video

Federica Pellegrini ha condiviso con i fan un’adozione speciale, quella di una tartaruga. La campionessa, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, ha sposato la causa della campagna Tartalove, e ha liberato in mare l’animale.

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, Federica Pellegrini ha condiviso con i fan un momento molto speciale. La campionessa ha liberato in mare una tartaruga adottata pochi minuti prima presso il Centro di Recupero Tartarughe Marine di Manfredonia. In questo modo, la sportiva ha partecipato alla campagna Tartalove di Legambiente.

Le parole di Federica Pellegrini

Federica ha dato alla sua tartaruga con un nome bellissimo: Libera. Poi, via social, ha mostrato il video di quando l’ha lasciata in mare, a bordo di un gommone e accompagnata dagli operatori del Crtm e del Circolo Velico Gargano. La Pellegrini ha dichiarato:

“Ho adottato Libera e ne sono felice. Liberare in mare la mia tartaruga marina, grazie alla campagna di Legambiente TartaLove, è un’esperienza che invito tutti a provare. Un gesto, semplice ed emozionante, per prenderci cura di questo ambiente magnifico”.

TartaLove e l’impegno per la salvaguardia della Caretta caretta

TartaLove, la campagna a cui ha aderito Federica Pellegrini, è stata avviata da Legambiente per la salvaguardia della Caretta caretta nel mar Mediterraneo. Questa specie, purtroppo, rischia di morire ogni giorno per cause diverse: pesca professionale, traffico nautico, inquinamento e dai rifiuti plastici. Ogni anno ne muoiono 40.000.