Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono più innamorati che mai. Tutto quello che c'è da sapere sulla loro cena a Milano.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati paparazzati durante una romantica cena in un ristorante milanese, tra sorrisi e sguardi complici.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la cena romantica

L’intesa è alle stelle tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta che, dopo aver svelato al mondo il loro amore, non si privano di baci e abbracci durante una cena in un ristorante di Milano.

I due sono fidanzati ufficialmente e starebbero pianificando le nozze ma per ora la Divina ha ammesso che attenderanno la fine della pandemia per i fiori d’arancio:

“Abbiamo deciso che è meglio rinviare al 2023 il mio sogno è celebrare il matrimonio in primavera e non ci sono proprio le condizioni per riuscirci, nel 2022”, ha dichiarato la campionessa, e ancora: “Ci si sposa una volta sola e vorrei che accadesse in un contesto più sereno, fuori dal tunnel della pandemia”.

Federica Pellegrini: l’amore

La storia d’amore tra Federica Pellegrini e l’allenatore è sbocciata nel 2018 (all’indomani della sua rottura da Filippo Magnini) ma la liaison è emersa solo 2 anni più tardi.

“All’inizio mi è pesato, avrei voluto gridarlo al mondo, ma dovevamo mantenere certi equilibri: l’allenatore e il fidanzato dovevano restare ruoli distinti, perché lui non allenava solo me. Il primo anno uscivamo dalla stessa casa e arrivavamo in piscina con due macchine diverse.

Ma poi i ragazzi che nuotavano con noi tutti i giorni avevano capito. L’annuncio non era programmato, sono andata io a ruota libera. I 200 sono stati un’esplosione di emozioni, e quando mi hanno chiesto ‘E Matteo?’ mi sono lasciata andare. Poi, ancora con il costume bagnato addosso, sono andata da lui e gli ho detto: ‘Guarda che ti ho sp***nato’…”, ha ammesso Federica Pellegrini.