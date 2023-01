Federica Pellegrini potrebbe essere incinta del primo figlio.

La campionessa di nuoto e il marito Matteo Giunta, stando a quanto sostengono i beninformati, avrebbero concepito il bebè durante la partecipazione a Pechino Express.

Federica Pellegrini è incinta?

Dopo le nozze, celebrate lo scorso agosto a Venezia, Federica Pellegrini e Matteo Giunta non hanno mai nascosto di voler allargare la famiglia. E’ per questo che la notizia di una presunta gravidanza non sconvolge i fan. A destare attenzione e qualche sorriso sono soprattutto le indiscrezioni nate attorno al bebè in arrivo.

Stando a quanto sostiene il settimanale DiPiù, Federica e Matteo avrebbero concepito il primo figlio in Medio Oriente, lo scorso ottobre, durante la partecipazione di coppia a Pechino Express.

Il dettaglio di Capodanno

A testimoniare che Federica è incinta è stato un occhio indiscreto che sostiene di aver assistito ai festeggiamenti di Capodanno della campionessa e del marito. I due, come hanno accuratamente documentato sui social, hanno trascorso le vacanze di Natale alle Maldive.

Il testimone, che ha alloggiato nel loro stesso resort, ha riferito a DiPiù che durante la cena del 31 dicembre la Pellegrini ha rifiutato di bere, mentre Giunta ha aperto due bottiglie di spumante.

Le ‘parole’ di Matteo sulla gravidanza

Oltre all’indiscrezione lanciata da DiPiù, Dagospia ha fatto notare un altro dettaglio. E’ stato chiesto a Matteo se Federica fosse incinta e lui, visibilmente imbarazzato, si è limitato ad accennare un sorriso.

Al momento, è bene sottolinearlo, né la Pellegrini e né tantomeno Giunta hanno commentato la notizia.