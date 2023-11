Federica Pellegrini e la gravidanza: "Ecco cosa ho imparato dallo sport"

Federica Pellegrini ha rotto il silenzio in merito alla sua gravidanza e ai valori in cui crede.

Federica Pellegrini è stata ospite di Antonella Clerici a E’ sempre Mezzogiorno, e per la prima volta ha parlato in tv della sua gravidanza e dei valori che le piacerebbe trasmettere a sua figlia.

Federica Pellegrini: la confessione fatta da Antonella Clerici

Tra appena un mese, Federica Pellegrini diventerà madre della sua prima figlia e, attraverso i social, lei stessa ha raccontato sviluppi e retroscena relativi alla sua gravidanza. Nelle ultime ore la Divina è stata ospite di Antonella Clerici e, oltre ad aver raccontato alcuni dettagli su questo speciale periodo della sua vita, ha parlato dello sport e dei valori importanti che esso le ha trasmesso.

“Tu dici che il vero sport è anche arrivare secondi, terzi o quarti… ecco, mai come oggi è importante questo messaggio. Parli anche del concetto di sconfitta che i ragazzi, tante volte, non hanno presente”, le ha detto la conduttrice, a cui Federica Pellegrini ha risposto: “Sì, diciamo che l’obiettivo finale è sempre quello di primeggiare o vincere ma credo fermamente che lo sport sia proprio una scuola di vita, proprio perché ti abitua anche al fallimento, al fatto di poter fallire. Non lo vuoi ma può capitare ma da quei fallimenti si trae sempre più forza e sempre più insegnamento”. In tanti sui social sono impazienti di saperne di più sulla vita privata della conduttrice e sulla nascita della sua prima figlia.