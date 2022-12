Federica Pellegrini e Matteo Giunta alle Maldive: "Finalmente la nostra luna di miele"

Dopo le feste di Natale trascorse in famiglia, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono finalmente riusciti a ritagliarsi del tempo per la loro attesa luna di miele.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la luna di miele

Ad alcuni mesi di distanza dalle loro nozze da sogno, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono finalmente riusciti a ritagliarsi del tempo per la loro attesissima luna di miele: i due sono partiti per le Maldive, dove trascorreranno il Capodanno all’insegna dell’amore e del relax. Sui social l’ex campionessa ha pubblicato alcune immagini che la ritraggono difronte alle acque cristalline delle Maldive e ha scritto: “Finalmente la nostra luna di miele (quella banale, qualcuno capirà)…

Sì siamo un po’ bianchini”.

Lei e Matteo Giunta sembrano essere più felici e sereni che mai e in tanti si chiedono se presto la coppia annuncerà l’arrivo di un bebè visto che entrambi avevano confessato di voler pensare al progetto di avere un figlio dopo il matrimonio.

Il desiderio di un figlio

A causa della sua carriera agonistica prima e delle nozze poi, Federica Pellegrini ha preferito rimandare il sogno della maternità. In una delle sue ultime interviste prima delle nozze l’ex campionessa ha però annunciato: “I figli arriveranno, li desideriamo, ma vedremo come va intanto con uno. Non vedo l’ora di essere madre. Parlano tutti della connessione incredibile con qualcosa che sta crescendo dentro di te”.