Federica Pellegrini e Matteo Giunta nella bufera: la foto in ascensore

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati bersagliati dalle critiche social per via di un loro scatto ironico in ascensore.

Federica Pellegrini e Giunta: le critiche

Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta hanno condiviso sui social quello che voleva essere uno scatto ironico e, ben presto, sono stati travolti dalle critiche del popolo del web. Nella foto si vede l’ex campionessa mentre poggia uno stivale sulle pareti di un’ascensore e suo marito fa il gesto di leccarlo. In molti non sembrano aver gradito lo scatto della coppia, e infatti tra i commenti al post c’è chi ha scritto:

“Gli altri condomini ringraziano per l’impronta in ascensore”, “ridicoli”, “incivili”, “che foto demenziale”.

L’ex campionessa e suo marito hanno preferito non replicare alle critiche nei loro confronti, e comunque sui social c’è chi ha preso le loro difese. “Per me l’inciviltà è ben altro. Questa è una cafonata per fare una foto. Poi ognuno la vede come vuole”, ha scritto un fan cercando di spezzare una lancia a favore della coppia.

Le nozze e un figlio

Dopo le loro attese nozze a Venezia, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno confessato a sorpresa che, al momento, un figlio non sarebbe tra i loro progetti.

L’ex campionessa si sta godendo per la prima volta il suo tempo lontana dall’attività agonistica e ha confessato che a lei e suo marito piacerebbe fondare un’accademia per giovani nuotatori.