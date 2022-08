Federica Pellegrini e Matteo Giunta, oggi sposi: i dettagli sul matrimonio

Federica Pellegrini si sposerà con Matteo Giunta il 27 agosto: la festa prima del matrimonio.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si si sposeranno in data 27 agosto. I due sono insieme da tempo, ma la loro relazione è stata resa nota solo di recente Massimo riserbo sui dettagli delle nozze, ma dalle varie testate iniziano a filtrare indiscrezioni interessanti.

Sembra infatti che sia stata organizzata una festa prima del sì. Il Tg5 ha svelato che il matrimonio Federica e Matteo si svolgerà nella chiesa di San Zaccaria a Venezia. In seguito, gli sposi e gli invitati andranno in un resort presso un’isola vicina. L’ex nuotatrice ha postato sui social una foto in cui mostra delle rose bianche.

Federica Pellegrini: matrimonio officiato dall’ex parroco di Spinea

Come informa Leggo, Federica Pellegrini e Matteo Giunta saranno sposati dall’ex parroco di Spiena.

Una guida spirituale per la 34enne fin da quando era piccola. Non tutti sanno infatti che Federica è credente e un matrimonio in chiesa per lei è d’obbligo.

Aperitivo, party post-matrimonio e invitati

Alcune indiscrezioni parlano di un aperitivo prenozze e di un party dopo il matrimonio. Uno dei due eventi si dovrebbe svolgere al Belmond-Cipriani o in qualche altra location di lusso, come un residence a cinque stelle.

Insomma, tutto ancora molto insicuro. Gli invitati dovrebbero essere centosessanta in tutto e, come informa il Sussidiario, tra loro si segnalerebbero il presidente del Coni Giovanni Malagò, Pennetta e Fognini.