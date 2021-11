Federica Pellegrini e Matteo Giunta si confessano: “Lei ha fatto il primo passo”

In vista delle loro nozze Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno svelato alcuni retroscena sulla loro vita privata.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno raccontato via social alcuni dettagli sulla loro storia d’amore dopo che alcuni mesi fa sono finalmente usciti allo scoperto e hanno rivelato di essersi fidanzati ufficialmente.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la storia d’amore

Per anni Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno vissuto nel massimo riserbo la loro storia d’amore ma ora che hanno annunciato le loro nozze, la musica sembra essere cambiata per i due che, sui social, non perdono occasione per dedicarsi messaggi romantici e per raccontare ai fan alcuni retroscena della loro vita privata. Nelle ultime ore hanno realizzato un breve video per rispondere ai fan ad alcune delle domande più gettonate sulla loro love story: a mostrare il primo interessamento verso l’allenatore sarebbe stata proprio la nuotatrice ma è Matteo Giunta che le ha finalmente dato il primo bacio.

I due molto presto convoleranno a nozze e oggi sembrano essere più felici che mai: “Matteo è la persona migliore che conosco. Se non ci fosse stato avrei smesso di nuotare molti anni fa. Mi ha dato la forza per credere più in me stessa”, ha dichiarato la campionessa.

Federica Pellegrini: le nozze

Federica Pellegrini ha annunciato di essere fidanzata ufficialmente con il nuotatore mostrando via social il prezioso anello che lui le ha regalato.

“Io e te e tutto il mondo fuori #SI”, scritto via social la campionessa, raggiante accanto al suo grande amore.

Federica Pellegrini: la vita privata della campionessa

Quella con Matteo Giunta è stata per la campionessa la prima storia importante dopo la fine della sua lunga relazione con Filippo Magnini, che a quanto pare non è finita nel migliore dei modi. I due oggi avrebbero definitivamente archiviato i rapporti nonostante Magnini sia il cugino del futuro sposo della sua ex.

Anche il celebre ex campione oggi ha ritrovato la felicità accanto a Giorgia Palmas, mamma della sua prima figlia, Mia. Nonostante la storia tra lui e Federica Pellegrini sia stata lunga e importante, i due non hanno trovato il modo di creare un’amicizia dopo la loro separazione. “Sono stata io a lasciarlo, capisco il suo rancore, ma lo vedo molto tranquillo […] Io non ho alcun problema nei suoi confronti. Però capisco”, aveva confessato la celebre campionessa.