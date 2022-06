Federica Pellegrini, l’addio al nubilato a Formentera: “Rapita in piena notte dalle amiche”

Federica Pellegrini è stata "rapita" dalle sue amiche, che le hanno organizzato il suo addio al nubilato a Formentera.

Federica Pellegrini è stata “rapita” in piena notte dalle sue amiche che l’hanno portata a Formentera per festeggiare il suo addio al nubilato.

Federica Pellegrini a Formentera

Federica Pellegrini è stata portata a Formentera dalle sue migliori amiche che hanno deciso così di organizzarle il suo “addio al nubilato a sorpresa”.

La campionessa convolerà a nozze con l’allenatore Matteo Giunta entro la fine dell’estate e la cerimonia – a cui sembra siano attesi 150 invitati – si terrà a Venezia. Intanto la celebre nuotatrice si sta godendo una meritata vacanza in compagnia delle sue più care amiche, che le hanno preparato alcune sorprese per rendere indimenticabile questo momento.

Lei stessa si è mostrata spensierata e sorridente mentre trascorreva del tempo insieme a loro in spiaggia con il costume con la scritta “bride to be”.

Le nozze con Matteo Giunta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono più innamorati che mai e in tanti non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli e i retroscena sulle loro nozze. “Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto”, ha confessato la Divina, e ancora: “Non vediamo l’ora che succeda: vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme”.

Quanto all’amore per Matteo Giunta lei stessa ha confessato di aver fatto il primo passo con l’allenatore: “C’è voluto un po’ prima che lui cedesse. Era molto fermo perché era il mio allenatore. Non so, forse l’ho preso per sfinimento”, ha ammesso.