Federica Pellegrini, il costo del matrimonio con Matteo Giunta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: qual è il costo del loro matrimonio da favola?

Sabato 27 agosto 2022, Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati a Venezia. Un matrimonio da favola, che ha visto la campionessa non badare a spese. Qual è il costo delle nozze della nuotatrice?

Federica Pellegrini: il costo del matrimonio

Il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è stato celebrato sabato 27 agosto a Venezia, nella Chiesa di San Zaccaria. I fan hanno seguito con gioia tutti gli scatti e i video che sono apparsi sui social, anche se le nozze non sono state trasmesse in diretta come avvenuto con i Ferrganez. Le curiosità sul giorno più bello della nuotatrice sono tante, prima su tutti il costo di questa favola d’amore.

Stando a quanto sostiene il sito quifinanza.it, la campionessa non ha badato a spese.

Matrimonio Pellegrini, costo: dall’abito al wedding planner

Le nozze della Pellegrini sono state organizzate dal famoso wedding planner Enzo Miccio. Stando a quanto si apprende dal web, le sue tariffe possono arrivare anche a 50mila euro. L’abito della sposa è stato fatto su misura dalla stilista stilista Nicole Cavallo, del brand Nicole Milano. I suoi vestiti partono da 1.100 euro per il ready to wear, ma il modello scelto da Federica, realizzato in mikado, potrebbe essere costato anche 7mila euro.

Anche le fedi degli sposi non sono low cost, visto che appartengono alla collezione D. Side di Damiani. Per questi gioielli si va da un minimo di 1.600 euro a 3.980 euro per il modello tempestato di diamanti.

Federica Pellegrini non ha badato a spese

Dopo la celebrazione in chiesa, Federica e Matteo hanno accolto i loro 160 invitati presso il JW Marriot Venice Resort & Spa per un pranzo tipicamente veneto.

La torta nuziale e il buffet dei dolci hanno visto la firma del maestro Iginio Massari. Infine, marito e moglie hanno trascorso la prima notte di nozze al Grand Hotel Danieli, dove le camere costano da 550 fino ai 4.250 euro. Se i due piccioncini avessero scelto di soggiornare nella Suite Signature o Suite Doge Dandolo dovrebbero aver sborsato tra i 5.500 e i 9.000 euro. Pellegrini e Giunta, per quel che riguarda i regali, hanno chiesto di fare un’offerta a due associazioni benefiche.