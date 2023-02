Federica Pellegrini sbotta sui social: l'ennesima domanda sui figli

Da quando è convolata a nozze con Matteo Giunta, Federica Pellegrini si sente chiedere in continuazione quando lei e l’ex allenatore metteranno al mondo un bambino, e questa volta l’ex campionessa ha deciso di replicare a tono via social.

Federica Pellegrini e i figli: la risposta

Dopo il fidanzato e le nozze di lusso a Venezia, Federica Pellegrini e Matteo Giunta si stanno godendo la loro vita da marito e moglie e più volte la coppia, che ha ammesso di desiderare dei figli, ha precisato che in questo momento sarebbe presa da altri programmi e che il progetto di avere un bambino non sarebbe immediato. Nonostante questo in tanti (sia sui social che in tv) continuano a domandare a Federica Pellegrini quando finalmente avrà un figlio, e questa volta la Divina ha deciso di rispondere a tono via social:

“Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua.

E la sto cominciando a trovare un po’ pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque”, ha affermato.

Federica Pellegrini ha anche svelato che lei e suo marito al momento starebbero pensando di fondare un’accademia per giovani nuotatori e che sarebbero entrambi concentrati sul lavoro.