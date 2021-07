Federica Pellegrini svela il nome del suo fidanzato dopo la finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Dopo aver terminato la sua gara, esce finalmente allo scoperto Federica Pellegrini con un annuncio inaspettato che ha stupito tutti.

Non ha trattenuto l’emozione la “Divina” Federica Pellegrini, l’orgoglio olimpico italiano e una delle sportive più influenti e vincenti del mondo nel suo sport: il nuoto. L’annuncio della sua relazione amorosa è stato fatto al termine della finale di ieri, chiusa al 7° posto.

Federica Pellegrini annuncia in diretta il suo amore segreto: chi è il fidanzato?

Si tratta di Matteo Giunta, il suo allenatore, che descrive come un grandissimo allenatore ed un compagno di vita speciale. Suo è il merito se la Pellegrini ha continuato a praticare il nuoto a livello agonistico. Un forte motivatore che le ha dato gli stimoli necessri per contiuare a rimanere in vasca. La scelta di annunciare questa notizia solo adesso è motivata dal fatto che voleva tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separate, per evitare che notizie di questo genere potessero in qualche modo destabilizzare sia la sfera pubblica che privata della nuotatrice.

Solo oggi, dopo aver annunciato il suo ritiro dal nuoto agonistico sulla soglia dei 33 anni, la Pellegrini ha pensato che fosse il momento più adatto per dare all’Italia questa bella notizia.

Federica Pellegrini, il fidanzato e la finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Federica Pellegrini, per meriti e per supporto morale da parte del compagno, si è dimostrata per l’ennesima volta all’altezza del soprannome a lei attribuito: “Divina”.

Un 7° posto che non sarà certamente una medaglia, ma una prova di costanza, determinazione, concentrazione ed agonismo da cui le nuove generazioni dovrebbero prendere esempio. Quasi sul filo del rasoio conquista una semifinale stringendo i denti, tempi simili nella semifinale ma chiusura in terza posizione in 1 minuto 56 secondi e 44 decimi. La Pellegrini, anche stavolta, ha regalato un emozione al popolo italiano e agli appassionati di sport di tutto il mondo.

Federica Pellegrini, il fidanzato segreto e i trascorsi sportivi

6 ori mondiali, 7 ori europei, 1 oro ed 1 argento olimpico. Questi sono solo alcuni dei trofei più prestigiosi della nuotatrice italiana. Il suo esordio alle Olimpiadi è avvenuto nel 2004 ad Atene, all’età di 16 anni, nelle quali conquistò una medaglia d’argento. Solo quattro anni dopo, nel 2008, conquista la tanto agognata medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino. Spesso sfortunata, la Pellegrini ha anche dovuto fare i conti con alcuni infortuni e recentemente con il Covid-19, da cui fortunatamente è guarita per regalarci quest’ultima emozione.