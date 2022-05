Federica Pellegrini, un figlio dopo le nozze: “Ma ho messo una condizione”

Federica Pellegrini ha confessato di aver imposto una condizione al fidanzato Matteo Giunta a proposito dell'avere un figlio.

Fervono i preparativi per le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta e la Divina ha confessato per la prima volta di aver messo una condizione alla possibilità di avere un figlio con l’allenatore.

Federica Pellegrini: il desiderio di un figlio

Federica Pellegrini non ha fatto segreto di desiderare un figlio insieme al fidanzato Matteo Giunta, che a agosto sposerà a Venezia. Nonostante questo la Divina, che ha finora rimandato il progetto di avere una famiglia tutta sua per via della sua carriera sportiva, ha ammesso di aver imposto una condizione al suo compagno, che non vedrebbe l’ora di diventare padre. “Prima c’era la sua carriera, ora si apre un mondo”, ha dichiarato lui, mentre lei ha ammesso: “Lui non vede l’ora, io gli ho solo messo una condizione, no, fino alle nozze che devo bere”.

Federica Pellegrini: le nozze

Federica Pellegrini si è affidata al wedding planner Enzo Miccio per i preparativi del suo giorno più importante, che a quanto pare si svolgerà ad agosto a Venezia (anche se ancora non è nota la data precisa). La campionessa sembra essere più felice che mai accanto a Matteo Giunta e nei giorni scorsi ha incuriosito i suoi fan svelando di aver scelto il suo abito da sposa. Quanto all’amore per l’allenatore, lei stessa ha svelato di aver fatto il primo passo: “Ci ho messo tanto a farlo smollare”, ha detto, e ancora: “Noi eravamo già affiatati come allenatore e atleta ed è subentrato questo amore forte, ma la nostra era già una quotidianità condivisa, per me è stato tutto naturale”, ha confessato.