Federica Sciarelli: “Cerco Denise Pipitone dalla prima puntata”

La padrona di casa di "Chi l’ha visto?" è tornata a parlare della piccola Denise Pipitone mettendo in evidenza la somiglianza con una ragazza russa

Alla domanda se crede che Denise Pipitone e Olesya Rostova siano la stessa persona, Federica Sciarelli ha risposto che sarebbe troppo bello per essere vero. La popolare conduttrice di “Chi l’ha visto?” è così tornata a parlare del caso della piccola di Mazara del Vallo, scomparsa a soli 4 anni a due passi da casa nel settembre del 2004.

Nella sua ultima puntata di mercoledì 31 marzo, il noto programma di Rai Tre è dunque tornato a dedicarsi alla scomparsa della bambina. Nello specifico si è ravvisata una certa somiglianza fra Piera Maggio, mamma della piccola siciliana, e una ragazza russa di 20 anni che si era recata in un programma televisivo per ritrovare la madre .

Denise Pipitone: “Aspettiamo dati per la compatibilità del gruppo sanguigno, solo dopo si procederà ai rilievi del Dna di Olesya. Siamo in contatto con l’Ambasciata italiana in Russia”, l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di genitori. #chilhavisto→ https://t.co/y0ZA1e7szF pic.twitter.com/fEusVDoRB5 — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) April 1, 2021

Per sapere dunque se la giovane russa sia davvero Denise Pipitone si dovrà ora attendere l’esito dell’esame del Dna. Prima ancora si aspettano però i dati di compatibilità del gruppo sanguigno, come precisato dall’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio e Piero Pulizzi, genitori di Denise. L’appello in tv della giovane Olesya Rostova, in cerca della mamma, ha riacceso i riflettori su una vicenda che ha tenuto per molto tempo tutta Italia col fiato sospeso e che ancora oggi non si è risolta, nonostante i numerosi avvertimenti e le tante ipotesi.