Federica Sciarelli resta a Chi l’ha visto, ma ha confessato che potrebbe anche abbandonare il programma da un giorno all’altro. La conduttrice ha una convinzione: se il suo format dovesse registrare ascolti bassi la caccerebbero con “un calcio”.

Intervistata dal settimanale Oggi, Federica Sciarelli ha dichiarato che resta a Chi l’ha visto. Mentre altri conduttori Rai sono stati costretti a lasciare la televisione di Stato, lei continua a tenere le redini del suo programma. Eppure, ha una convinzione: se dovesse registrare ascolti bassi la caccerebbero “con un calcio”.

Federica, in merito alla sua riconferma a Chi l’ha visto, ha dichiarato:

“Il dolore è pesante ma Chi l’ha visto per me è casa . E poi i direttori di rete, tutti, quando vedono i nostri risultati mi dicono: ‘Sciarelli, non è che può restare un altro anno?’. Quando farò il 5% mi daranno un calcio ”.

La Sciarelli ha sottolineato che, da sempre, arrivano pressioni politiche dall’alto, ma bisogna essere bravi a non farsi condizionare. Ha ammesso:

“Arrivano sempre, sono i giornalisti che non devono farsi condizionare. A me, se mi attaccano , mi invitano a nozze”.

Oltre alla riconferma a Chi l’ha visto, Federica ha commentato le dimissioni dei colleghi e amici Lucia Annunziata e Fabio Fazio. La Sciarelli ha dichiarato:

“A me, che pure sono di sinistra, nessuno mi ha mai messo in discussione. Però ho visto andare via con grande dispiacere alcuni dei miei compagni di viaggio di sempre, Fabio Fazio, Lucia Annunziata. È una perdita grande, anche per la rete”.