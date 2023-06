Federica Sciarelli ha raccontato come riuscirebbe a sopportare il dolore di molte storie da lei raccontate a Chi l’ha visto?.

Federica Sciarelli: la verità su Chi l’ha visto?

Federica Sciarelli ha confessato che le drammatiche storie da lei affrontate a Chi l’ha visto? la costringerebbero a cercare di evadere il più possibile con la mente durante il suo tempo libero. Il programma è senza dubbio uno degli show di punta della Rai e, offrendo un servizio pubblico, non può mai essere sospeso. La conduttrice ha svelato che cercherebbe di sfruttare al meglio il suo tempo libero per poter liberare la mente e dedicarsi ai suoi passatempi preferiti: “Vado sui pattini in città, mentre in vacanza sono solita andare in bici”, ha ammesso.

In passato la conduttrice non ha nascosto di aver pensato di lasciare il suo storico e celebre programma, e aveva affermato: “È un programma duro il mio, ho più volte pensato di lasciare per dare spazio ad altri giornalisti”, aveva ammesso, e ancora: “Mi hanno sempre chiesto di rimanere alla conduzione e io l’ho fatto con grande piacere”. In tanti si chiedono se in futuro il programma subirà dei cambiamenti e se davvero verrà trasferito a Rai1 come suggerito da alcune ipotesi in circolazione.