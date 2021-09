Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? “Dovrà succedere”

"Sono una giornalista e il mio lavoro è fatto anche di stimoli e cambiamenti", ha sottolineato la conduttrice di Chi l'ha visto.

Piace ai telespettatori più fedeli per la grinta e la dolcezza che sa mostrare davanti a casi e vicende tanto diverse tra loro. Ha portato al successo il suo programma, che conduce dal lontano 2004. Adesso Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? A lungo le voci si sono susseguite, le indiscrezioni sul suo conto faticano ad arrestarsi, ma ora la celebre giornalista Rai fa chiarezza.

Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? Le indiscrezioni

Dal 2004 al timone di Chi l’ha visto, la Sciarelli si impegna concretamente ad aiutare famiglie spezzate e travolte dal dolore. Chi perché deve affrontare la scomparsa di un familiare, come moglie, figlia, nipote, fratello e non solo. Chi, invece, perché è in attesa che la giustizia faccia il suo corso. Alla conduzione di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli si batte in difesa di chi è in difficoltà, riportando i principali fatti di cronaca, ma anche portando in risalto gli episodi meno noti e trattati dalle grandi reti televisive nazionali.

La Sciarelli ha portato al successo il suo programma, da anni seguitissimo dai fan più affezionati: è arrivato il momento di lasciarlo e intraprendere nuovi programmi? Le indiscrezioni si susseguono.

Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? Le parole della conduttrice

In un’intervista a DiPiù, Federica Sciarelli ha commentato le voci sul suo conto e sul rapporto con Chi l’ha visto.

“Se lascio la trasmissione? Ad andarmene ora proprio non ci penso“, ha assicurato la conduttrice.

Ma ha precisato: “Dovrà succedere in futuro, sono una giornalista e il mio lavoro è fatto anche di stimoli e cambiamenti“.

Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? “Il programma è una seconda famiglia”

La giornalista ha parlato anche del rapporto instaurato con alcuni protagonisti della cronaca nostrana, dopo essersi confrontata e aver conosciuto il dolore di tante persone. “Conoscendo da vicino le persone che cercano i propri cari, a volte ci divento amica.

Ho un bel rapporto con la mamma di Elisa Claps“, ha dichiarato. Non solo: “Con il papà di Daniele Potenzoni ho scritto un libro che uscirà il 15 settembre, si intitola “Il caso Potenzoni”. Lo abbiamo scritto perché non ci arrendiamo, vogliamo trovare questo ragazzo”.

Quindi ha sottolineato: “Ormai questo programma è diventato una seconda famiglia per me”.