Federica Sciarelli ricorda Donatella Raffai, colei che ha fatto grande Chi l'ha visto?.

L’ultima puntata di Chi l’ha visto? non poteva che aprirsi con un ricordo di Donatella Raffai, scomparsa qualche giorno fa. La conduttrice Federica Sciarelli le ha rivolto parole ricche di stima e riconoscenza.

Federica Sciarelli ha aperto l’ultima messa in onda di Chi l’ha visto?, in scena mercoledì 16 febbraio 2022, con un commosso ricordo di Donatella Raffai. Quest’ultima è stata la prima conduttrice del format Rai dedicato alle persone scomparse ed è deceduta proprio qualche giorno fa. E’ stata lei a fare grande la trasmissione, avvicinando la televisione di Stato ad un argomento estremamente delicato. Non solo, ha saputo portare in onda argomenti di cronaca con grande professionalità e tatto.

Le parole di Federica Sciarelli

Federica ha dichiarato:

“Permettetemi due parole, io Donatella Raffai non l’ho mai conosciuta, ma per me è stata sempre una formidabile compagna di viaggio, è lei che ha fatto grande Chi l’ha visto? e rimarrà, per me, una formidabile compagna di viaggio”.

Anche se la Sciarelli non ha mai conosciuto la Raffai, ha voluto dedicarle il promo della puntata, quello che da tradizione va in onda prima del Tg serale.

Donatella è morta lo scorso 10 febbraio, dopo aver lottato per anni contro una brutta malattia.

Donatella Raffai a Chi l’ha visto?

Donatella Raffai ha debuttato con Chi l’ha visto il 30 aprile del 1989. Era un programma nuovo e la sua riuscita non era affatto scontata. Lei, giornalista di grande spessore, ha messo in campo tutta la sua professionalità ed è riuscita a fare del format uno dei punti fermi di Viale Mazzini.

D’altronde, aveva alle spalle altre trasmissioni importanti, come Telefono giallo e Camice bianco. Proprio per Chi l’ha visto?, nel 1989, Donatella vinse il Telegatto e l’Oscar Tv come personaggio femminile dell’anno.