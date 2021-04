Federica Sciarelli sul caso di Denise Pipitone: “Nella mia prima puntata una telefonata particolare”

Ritornando a parlare della storia di Olesya e Denise, Federica Sciarelli ha ricordato un particolare della sua 1a puntata di "Chi l'ha visto?"

Nella puntata di mercoledì 14 aprile 2021 Piera Maggio è stata nuovamente ospite di Federica Sciarelli a “Chi l’ha visto?” su Rai Tre. La donna ha rivelato che gli autori dello show russo l’avrebbero voluta in studio “per fare il loro teatrino” come possibile mamma di Olesya Rostova, la giovane che aveva dichiarato di poter essere Denise Pipitone.

“Sono stati giorni duri per te, Piera grazie per essere qui con noi questa sera”. La mamma di #DenisePipitone in diretta a #chilhavisto #Rai3 pic.twitter.com/3HprmVUfRU

— Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) April 14, 2021