Federico Bernardeschi dopo l’Europeo festeggia sposando Veronica Ciardi

Dopo il trionfo a Wembley si prospetta un secondo evento di enorme gioia per Federico Bernardeschi, che il 13 luglio convolerà a nozze con la fidanzata Veronica Ciardi.

Federico Bernardeschi: le nozze con Veronica Ciardi

Dopo la vittoria agli Europei Federico Bernardeschi è rientrato in Italia dove il 13 luglio sposerà la sua compagna, Veronica Ciardi, madre di sua figlia Deva.

Le nozze sarebbero state organizzate a Carrara, città d’origine del calciatore. Secondo indiscrezioni l’evento potrebbe tenersi nello stabilimento balneare che il calciatore ha acquistato proprio sulla costa, ossia Principe della Fossa Maestra. Probabilmente alcuni dei suoi colleghi della Nazionale saranno presenti all’evento, così come molti amici vip. Finora Bernardeschi e Veronica Ciardi sono sempre stati molti riservati per quanto riguarda la loro vita privata e non hanno confermato né smentito i dettagli riguardanti l’evento.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: la storia d’amore

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono conosciuti a Formentera nel 2016 e da allora la loro storia è diventata sempre più importante. Nel 2019 – dopo un periodo di crisi brillantemente superato – i due hanno avuto una bambina, Deva. Pur essendo una delle coppie più famose dello show business i due hanno sempre preferito mantenere la loro vita privata sotto il massimo riserbo e non hanno mai ostentato sui social questioni riguardanti la loro vita familiare.

In tanti tra i fan sui social sperano che i due svelino qualcosa in merito al loro giorno più importante.

Federico Bernardeschi: la vittoria

Bernardeschi è stato tra i tre calciatori che hanno segnato i rigori che hanno portato l’Italia al trionfo sul tetto d’Europa. Dopo la vittoria a Euro 2020 gli Azzurri sono stati accolti tra l’esultanza generale a Roma. Al termine della partita il calciatore aveva dichiarato: “Io ho sofferto tanto quest’anno.

Non è stata una stagione semplice per me. Quando fai una stagione come questa a volte le cose si complicano. Per me però esiste un solo metodo: lavorare e rimboccarsi le maniche anche quando le cose non vanno. Il cuore viene sempre ripagato. Ci meritiamo tutto questo”. Dopo la vittoria a Wembley e i fiori d’aranzio, Bernardeschi si unirà alla Juventus, e in tanti non vedono l’ora di sapere cosa gli riserverà il futuro nel mondo del calcio.