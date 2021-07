Il giocatore della nazionale italiana, Federico Bernardeschi, si è sposato con la compagna Veronica Ciardi presso il Duomo di Carrara.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono sposati: battezzata anche la figlia

Nella giornata di martedì 13 luglio, il centrocampista Federico Bernardeschi, appena tornato in Italia dopo la vittoria della nazionale conquistata durante la finale di Euro 2020 disputata contro l’Inghilterra, si è sposato con Veronica Ciardi.

Dopo quattro anni di relazione, infatti, la coppia ha deciso di convolare a nozze: l’evento è stato celebrato a Carrara, in provincia di Massa-Carrara, in Toscana.

Sulla base delle informazioni diffuse dal giornalista di “Estate in diretta” Giuseppe di Tommaso, inoltre, nel corso della cerimonia pare sia stato celebrato anche il battesimo della piccola Deva, di soli due anni, figlia di Federico Bernardeschi e di Veronica Ciardi.

In seguito all’ufficializzazione delle nozze, la coppia di sposi si è recata presso uno stabilimento balneare per festeggiare con gli invitati. Lo stabilimento balneare, infatti, ha ospitato il ricevimento organizzato dalla coppia.

Tra gli invitati, inoltre, vi erano anche tutti i giocatori della nazionale azzurra, compagni di squadra di Bernardeschi.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono sposati: le parole della sposa

Nella giornata delle nozze, il giornalista di Rai Uno Giuseppe Di Tommaso è riuscito a intercettare la sposa, Veronica Ciardi, poco prima della celebrazione della cerimonia. In questa circostanza, l’attuale moglie di Bernardeschi ha ammesso: “Ciao a tutti. Sono emozionatissima. Felice ed emozionatissima”.

Prima di fare il proprio ingresso nel Duomo di Carrara, poi, la donna si è soffermata sulla vittoria dell’Italia a Wembley e ha aggiunto: “Soprattutto sono felice per lui. A parte per questo giorno, ovviamente. Ero sicura, ma non della vittoria, della loro grinta e forza”.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono sposati: il ritardo dello sposo

Il matrimonio del calciatore Federico Bernardeschi e di Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello, si sono celebrate al Duomo di Carrara, alle ore 17:40 circa di martedì 13 luglio.

Inizialmente, le nozze erano state programmate per le ore 17:00: il ritardo di quaranta minuti registrato dal centrocampista e attaccante italiano è stato documentato in tempo reale dalla regia di Estate in Diretta, programma di Rai Uno incaricato di seguire l’evento in modo esclusivo.

A questo proposito, è apparso estremamente singolare che la sposa sia arrivata in chiesa, a bordo di un’auto d’epoca, prima dello sposo, contravvenendo a ogni usanza descritta dal galateo.

Notando l’assenza del compagno, tuttavia, Veronica Ciardi ha deciso di andare via, voltando le spalle all’ingresso della chiesa e aspettando l’arrivo di Bernardeschi.