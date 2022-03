Federico Chiesa, arriva l’ufficialità: chi è la sua nuova fidanzata

Il fortissimo attaccante della Juventus, Federico Chiesa, si è di nuovo fidanzato. Il calciatore azzurro esce allo scoperto con delle foto su Instagram

Federico Chiesa torna a far parlare di sè, ma questa volta non per le sue prodezze nel campo da calcio, ma per la propria vita privata. L’attaccante della Juventus, attualmente alle prese con un gravissimo infortunio che lo terrà lontano dalle partite ancora per qualche mese, si è fidanzato.

A darne l’annuncio ufficiale è lui stesso, con alcuni scatti postati su Instagram.

Federico Chiesa si è fidanzato: chi è la ragazza del calciatore

Si chiama Lucia Bramani la nuova fiamma dell’esterno d’attacco di Juventus e Nazionale, Federico Chiesa. Il classe 1997, ha “ufficializzato” la relazione postando alcune stories sul suo profilo Instagram che lo ritraggono insieme alla ragazza con tanto di emoticon del cuore bianco.

La fine della relazione precedente

Da qualche mese si sapeva, ormai, della fine della relazione di Chiesa con l’ex findanzata Benedetta Quagli, con cui il talento della Juventus era fidanzato da quasi tre anni, da quando ancora giovanissimo, faceva il suo esordio in Serie A con la maglia della Fiorentina.

L’infortunio e l’inserimento nella top 11 dell’Assocalciatori

Oltre al fidanzamento arriva anche un’altra buona notizia per Chiesa, nel momento forse più complicato della sua carriera, iniziato dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato contro la Roma qualche mese fa.

L’attaccanta è stato, infatti, inserito nella top 11 della Serie A stilata dall’Assocalciatori e valida per la stagione 2020/2021. Un riconoscimento sicuramente meritato per quanto fatto vedere da Chiesa durante quella che era la sua prima stagione juventina.