Federico Chiesa ha un nuovo amore? Di chi si tratta

Federico Chiesa ha un nuovo amore? Tutto quello che c'è da sapere sulla bellissima fidanzata.

Dopo la fine della sua storia con Benedetta Quagli, Federico Chiesa avrebbe ritrovato la serenità accanto all’influencer Lucia Bramani.

Federico Chiesa e Lucia Bramani

Da alcune settimane si vocifera che il calciatore Federico Chiesa abbia ritroato la felicità accanto alla modella e influencer Lucia Bramani.

I due ancora non sono usciti ufficialmente allo scoperto, ma sui social in tanti hanno notato degli scambi di emoticon a forma di cuore e, inoltre, Federico Chiesa avrebbe iniziato a seguire il fratello dell’influencer (segno che le presentazioni in famiglia tra i due sarebbero già avvenute).

Classe 2000, Lucia Bramani è una giovane modella. In passato è stata testimonial di Tezenis e di altri brand di moda, ma non è dato sapere dove sia nato o quale sia stato il suo percorso formativo.

Federico Chiesa e Benedetta Quagli

La storia tra i due sarebbe iniziata all’indomani dalla rottura tra Federico Chiesa e la storica fidanzata Benedetta Quagli. Chiesa e la Quagli non hanno confermato pubblicamente la notizia della rottura ma in tanti hanno notato che sui social della Quagli sarebbero sparite le immagini in cui era ritratta insieme a Federico Chiesa. Il calciatore si deciderà a uscire allo scoperto in compagnia della sua nuova fiamma? Al momento sulla questione tutto tace e i fan dei social sono impazienti di saperne di più.

Nel frattempo – anche a causa del gossip – Lucia Bramani ha attirato l’attenzione di centinaia di fan del calciatore e sono molti a chiedersi se i due confermeranno presto la notizia della loro storia d’amore.