Federico Dragogna esce con Dove nascere suo primo disco solista

Milano, 5 mag. (askanews) – Un album che sa di viaggi e posti lontani, Federico Dragogna, produttore e penna dei Ministri, esce con “Dove nascere” il suo primo disco solista.

“Dove nascere arriva dopo quarant’anni di pre-produzione, ed è la mia voglia di prendere piena responsabilità delle cose che ho da dire e della mia voce”.

Anticipato da “Dubbi” e dall’ inedito “Musica per aeroporti” in cui mostra il suo volto più elettronico, “Dove nascere” incrocia un’attitudine antica a soluzioni moderne:

“Voglio raccontare sia cos’è essere un uomo di quarant’anni in questa parte di mondo, sia tutto quello che mi succede attorno sia quello che succede alla musica nel 2023”.

Grande viaggiatore, nel suo zaino convivono sempre un quaderno e un computer, un modo per conoscersi e mettersi alla prova: “Il viaggio fino ad oggi è stato un modo per scoprire e scoprirmi mettendo in dubbio tante certezze. Mi chiedo se per come sta andando il mondo continuerà ad essere questo e se diventerà solo un privilegio”.

Subito dopo l’uscita del disco Federico Dragogna, partirà in tour.