Federico Fashion Style verso la La Pupa e il Secchione: che ruolo ha scelto Barbara D'Urso per lui?

Dopo Ballando con le Stelle, Federico Fashion Style si prepara a sbarcare a La Pupa e il Secchione Show. Sembra che Barbara D’Urso, nuova conduttrice del format di Italia 1, lo abbia corteggiato a lungo per averlo nel suo staff.

Che ruolo avrà?

Federico Fashion Style a La Pupa e il Secchione Show

Da qualche giorno si vociferava sulla presenza di Federico Fashion Style a La Pupa e il Secchione Show, ma fino ad oggi non avevamo alcuna conferma. A dare per certa la sua presenza è il settimanale Novella 2000, che spiffera anche il ruolo che Barbara D’Urso ha scelto per lui. La conduttrice, stando a quanto si legge sulla rivista, avrebbe contattato Federico Lauri per averlo come opinionista fisso.

Dopo Ballando con le Stelle, quindi, il parrucchiere dei Vip sarebbe pronto per debuttare a Mediaset. Su Canale 5, infatti, Federico Fashion Style ha partecipato soltanto come ospite di Live-Non è la D’Urso.

Il ruolo di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style dovrebbe essere presente a La Pupa e il Secchione per tutte e otto le puntate. Il ruolo sarà quello di giurato, chiamato ad esprimere un parere sulle imprese settimanali dei concorrenti.

Questi ultimi, come sappiamo da qualche settimana, vivranno in una villa, uscendo dalla casa soltanto per la puntata in diretta del martedì. Accanto a Federico Fashion Style, sempre stando a quanto sostiene Novella 2000, ci dovrebbe essere la scrittrice Barbara Alberti, volto noto dei salotti dursiani.

La Pupa e il Secchione Show 2022: anticipazioni

Al momento, non si hanno molte anticipazioni su La Pupa e il Secchione Show. Barbara D’Urso, emozionata per il nuovo ingaggio, ha già provinato i concorrenti e, molto probabilmente, il cast è stato formato.

La trasmissione di Italia1, inoltre, sarà un po’ stravolta, in modo da trasformarla in un vero e proprio reality. Non a caso, dovrebbe avere anche una striscia quotidiana come il GF.