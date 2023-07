Federico Fashion Style a Mykonos dopo lo sfogo in lacrime: "Dire grazie è riduttivo"

Dopo essersi sfogato in lacrime per la decisione dei giudici (che hanno affidato alla sua ex, Letizia Porcu, il suo appartamento a Roma) Federico Fashion Style è partito per una vacanza a Mykonos che, a suo dire, gli sarebbe stata regalata dagli amici.

Nei giorni scorsi Federico Fashion Style si è abbandonato ad un duro sfogo in lacrime per via della decisione presa dai giudici che hanno deciso di fare in modo che il suo appartamento andasse alla sua ex, Letizia Porcu (con cui attualmente vive anche la figlia avuta dall’hair stylist, la piccola Sophie Maelle). Dopo essersi sfogato in lacrime via social in merito alla questione, Federico Fashion Style ha ringraziato pubblicamente i suoi amici e i suoi fan e ha fatto sapere di essere partito per Mykonos, in Grecia.

“Ho passato due giorni bruttissimi, tra pensieri e lacrime stando lontano da tutto e da tutti. Oggi, devo dire grazie ai miei amici che mi hanno fatto rialzare, facendomi capire che la vita va avanti e tutto il male e la cattiveria le portano via il bene! Mi avete convinto a partire per svagarmi e non pensare! Questo gesto e pensiero mi riempie il cuore, tornerò più forte di prima e per me questa sarà solo una brutta pagina della mia vita. Grazie a tutti voi, amici miei, famiglia mia”, ha fatto sapere. A seguire l’hair stylist si è sfogato affermando:

“Dire grazie sarebbe riduttivo. Ora capisco quante migliaia di persone sono nella mia stessa situazione, soffrono e la danno vinta a capricci e ripicche! Voglio precisare una cosa molto importante, io sono felice che mia figlia sia nella casa dov’è nata ma, la cosa che non mi va giù, è che non c’è mai cresciuta in quanto la signora, vive dalla mamma già prima della nostra separazione e sono sicuro che non ci andrà mai a vivere in quella casa, in quanto, i miei genitori abitano di fronte”, e ancora: “Solo il pensiero di dover vedere marcire tutti i loro sacrifici, per tenere la casa chiusa per fare una cattiveria a me, mi fa male e mi distrugge dentro”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Al momento Letizia Porcu non ha mai replicato alle parole del suo ex.