Federico Fashion Style apre un nuovo salone nel quartiere “bene” di Napoli

Federico Fashion Style è pronto ad aprire un salone nel quartiere “bene” di Napoli. L’11 luglio inaugurerà la nuova sede del famoso salone del parrucchiere dei vip.

Il parrucchiere dei vip, famoso per il suo programma Il salone delle meraviglie, su Real Time, inaugurerà l’11 luglio la nuova sede del Vomero. L’evento sarà aperto al pubblico, che dovrà vestirsi di rosa. Una nuova avventura imprenditoriale per il famoso parrucchiere, che ne ha dato l’annuncio sui social network. “Con emozione e tanta felicità vi annuncio che l’11 luglio aprirò il mio salone a Napoli, precisamente all’interno dello store Coin di via Scarlatti 90/98, al Vomero.

Una location da sogno per rendere felici e belle tutte voi napoletani e non” ha dichiarato.

I saloni di Federico Fashion Style in Italia

I saloni di Federico Fashion Style in Italia sono tre: uno ad Anzio, località vicino a Roma, uno a Roma centro, vicino via del Corso, e uno in centro Milano. Il salone del Vomero non è ancora operativo, ma Napoli Fanpage ha già riportato i prezzi e i trattamenti.

Per un taglio il prezzo è di 48 euro, se fatto direttamente da Federico Fashion Style. Se verrà effettuato da un collaboratore basteranno 35 euro. La messa in piega costa 25 euro. Un ritocco costa 55 euro, mentre tutta la testa 120 euro. Le meches arrivano a 180 euro, mentre uno shatush arriva a 230 euro.