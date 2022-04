Federico Fashion Style chiude lo storico negozio di Anzio. Le parole emozionanti della mamma

Federico Fashion Style ha aperto un nuovo negozio ad Anzio e ha detto addio a quello vecchio. La mamma lo ha fatto emozionare con una lettera.

Federico Fashion Style è finalmente pronto a partire con una nuova avventura. L’hair stylist classe 1989 ha infatti inaugurato un nuovo negozio ad Anzio, un’apertura questa che è stata preceduta dalla chiusura di quello vecchio dove tutto ha avuto inizio ormai 14 anni fa.

Questa fase di passaggio è stata raccontata – come aveva anticipato Federico Fashion Style – nelle ultime due puntate dello show di Discovery Real Time “Il salone delle meraviglie”. In molti però non hanno potuto fare a meno di notare che l’hair stylist è apparso particolarmente commosso quando la madre, in occasione di questo momento tanto solenne, gli ha scritto una lettera nella quale si è detta orgogliosa della strada scelta dal figlio: “Ti amiamo e ti ameremo sempre”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Fashion style (@federico_fashion_style)

Federico Fashion Style, le commoventi parole della mamma

La madre dell’hair stylist, leggendo la lettera al figlio e a tutti i presenti ha raccontato delle attitudini che Federico Fashion Style aveva sin da piccolo:

“Caro Federico quanta strada hai fatto da quando da piccolo ancora pettinavi le compagnette di classe.

Hai combattuto contro i pregiudizi e non ti sei fatto influenzare da chi pensava che fare il parrucchiere fosse un lavoro meno prestigioso di altri. Ti amiamo e ti ameremo sempre come solo un padre sanno fare. Non scoraggiarti mai”, sono le parole della donna riportate da Funweek.

Federico Fashion Style si commuove: “Ho rivissuto i miei sacrifici di 14 anni fa”

Nel frattempo Federico Fashion Style, commentando i momenti speciali dal lui vissuti, ha scritto: “Ho rivissuto tutti i miei sacrifici di 14 anni, ma come ho detto sarà l’inizio di una nuova era ! Un salone tutto mio nuovo ad Anzio da dove tutto inzio’ 14 anni fa!”.

Parlando della chiusura del suo vecchio salone ha invece affermato: “È stato veramente difficile chiuderlo ma ne aprirò uno davvero bellissimo”.