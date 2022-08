Federico Fashion Style contro le influencer che "scroccano" le extension: con chi ce l'ha?

Con una serie di Instagram Stories, Federico Fashion Style si è scagliato contro alcuni influencer che “scroccano” le extension. Il parrucchiere dei Vip invita i colleghi a non fidarsi di certa gente perché lui ci è “già passato”.

In viaggio verso il suo salone di Firenze, Federico Fashion Style ne ha approfittato per condividere con i fan uno sfogo dal sapore amaro. Tramite una serie di Instagram Stories, si è scagliato contro gli influencer che “scroccano” le extension nei vari saloni di bellezza del bel Paese. Il parrucchiere dei Vip ha tuonato:

Federico Fashion Style non ha fatto i nomi degli influencer a cui si riferisce, ma qualcuno deve avergli fatto perdere la pazienza. Ha proseguito:

“Non vado a smarchettare in giro come tanta gente che fa delle cose allucinanti e colgo l’occasione proprio per parlare con i miei colleghi: non vi fate imbambolare da certa gente che non fa altro che scroccare roba e poi tagga i posti scrivendo ‘capelli pazzeschi, staff meraviglioso, professionalità’. (…) Questo succede quando qualcuno non gli regala più le extension e prima vengono da te ‘che sei il più bravo del mondo, il top’. Poi vanno da quell’altro che gli regala le extension, poi quando non gliele regala più vanno da un altro che le prime due volte gliele dà, poi non più, e così si giostra…”.