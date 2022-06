Federico Fashion Style, doccia gelata: così è rimasto senza programmi

Dopo l'esperienza vissuta a La Pupa e il Secchione Show a Federico Fashion Style non sarebbero stati proposti altri programmi in tv.

Secondo indiscrezioni dopo l’avventura a La Pupa e il Secchione Show, sarebbe giunta una doccia gelata per Federico Fashion Style, che sarebbe rimasto “senza programmi”.

Federico Fashion Style senza programmi

Secondo i rumor in circolazione Federico Fashion Style sarebbe stato in lizza per partecipare al GF Vip 7 e a seguire, a quanto pare, il suo nome sarebbe stato scartato tra quelli dei possibili concorrenti.

Per il famoso hair stylist dei vip si tratterebbe di una vera e propria doccia gelata, specie perché lui avrebbe sperato di poter vivere nuove esperienze televisive dopo l’ultimo periodo a La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso. Al momento sulla questione non vi sono conferme, ma sembra che nessun programma sia stato proposto a Federico Lauri nell’immediato futuro.

La carriera

Al di là della carriera televisiva Federico Fashion Style è famoso per alcuni dei saloni di bellezza dove è solito prendersi cura delle acconciature di personaggi famosi del mondo dello spettacolo (e i cui prezzi sarebbero da capogiro).

Ad affiancare Federico Lauri nella sua carriera lavorativa è sempre presente la moglie Letizia, madre della sua unica figlia. I due si sono sempre supportati a vicenda e entrambi sono entusiasti per i riscontri ricevuti da parte del mondo dello spettacolo.

Tra le frequentatrici più assidue del salone di bellezza del noto parrucchiere vi è anche Valeria Marini, che è stata madrina di battesimo per la figlia di Federico Fashion Style. In tanti si chiedono cosa riserverà il futuro a Federico Lauri e se presto tornerà a farsi vedere in tv.