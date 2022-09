Federico Fashion Style dopo l’addominoplastica: “Sono felicissimo”

Federico Fashion Style si è sottoposto a una addominoplastica e ha confessato ai fan i risultati.

Federico Fashion Style si è sottoposto a un intervento di addominoplastica e ha confessato ai suoi fan la sua gioia.

Federico Fashion Style: l’addominoplastica e i risultati

Nei giorni scorsi Federico Fashion Style si è recato in ospedale per sottoporsi a un intervento di addominoplastica e, nelle scorse ore, lui stesso ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e sui benefici ottenuti.

A quanto pare l’hair stylist dei vip starebbe bene e l’intervento sarebbe andato per il meglio, portandolo a ottenere il risultato sperato.

“Ora ho la pancia piatta e gli addominali, non mi sembra vero. Ho qualche dolore. Ma è normale, passerà presto”, ha confessato, e ancora: “In adolescenza avevo accumulato un po’ di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale, vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell’espormi fisicamente.

Coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia contenitiva che nascondeva questo inestetismo. Ma oggi sono riuscito a coronare un sogno!”.

In tanti tra i fan sperano di poter vedere presto i risultati ottenuti dall’hair stylist che, nel frattempo, si sta godendo un periodo di riposo accanto ai suoi due grandi amori, la figlia Sophie Maelle e la moglie Letizia Porcu.