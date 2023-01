Federico Fashion Style è gay? Sonia Bruganelli: "Non l'avrei mai detto"

Federico Fashion Style è gay? Sonia Bruganelli: "Non l'avrei mai detto"

Sonia Bruganelli ha commentato le notizie in merito all'orientamento e alla vita privata di Federico Fashion Style.

Dopo la fine della sua relazione con Letizia Porcu Federico Fashion Style, alias Federico Lauri, si è detto pronto a confessare la sua verità e in molti credono che l’hair stylist si sia deciso a confessare di essere gay.

Sulla questione è intervenuta anche Sonia Bruganelli.

Federico Fashion Style: le parole di Sonia Bruganelli

Dopo aver annunciato la fine della sua importante storia d’amore con Letizia Porcu (madre di sua figlia Sophie Maelle) Federico Fashion Style è stato travolto dai gossip sulla sua vita privata e, secondo i rumor in circolazione, la sua ex avrebbe deciso di lasciarlo perché lui avrebbe condotto da tempo una doppia vita accanto a un uomo.

Nei giorni scorsi Federico Fashion Style si è detto pronto ad ammettere la sua verità in merito alla questione e Sonia Bruganelli, attuale opinionista del GF Vip, ha commentato la vicenda affermando con tono sarcastico: “Sono sconvolta. Non lo avrei mai pensato…”.

Lo sfogo di Federico Lauri

Mentre sui social impazzano i gossip in merito al suo orientamento, Federico Fashion Style si è sfogato affermando:

“Prima o poi, ma anche prima, vi racconterò tutto, ma proprio tutto, perché nella vita bisogna essere trasparenti.

Dire la verità premia sempre”. Al momento l’hair stylist non ha confermato né smentito le voci in circolazione ma sono in tanti a credere che presto uscirà allo scoperto confermando la sua omosessualità. Sarà vero?