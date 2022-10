Federico Fashion Style e Letizia Porcu: l’ultima foto insieme prima dell’addio

Letizia Porcu era a un party esclusivo organizzato da Federico Fashion Style prima di annunciare la loro rottura.

Federico Fashion Style ha organizzato un party esclusivo per il suo 33esimo compleanno. Alla festa era presente anche la sua ex, Letizia Porcu, che ha annunciato la rottura poche ore dopo aver preso parte al party.

Federico Fashion Style: la festa

Federico Fashion Style alias Federico Lauri ha organizzato una grande festa per il suo 33esimo compleanno in un locale esclusivo di Milano. Al party hanno preso parte moltissimi personaggi vip, tra cui Wanna Marchi, Alex Nuccetelli, Alex Belli e Delia Duran. Alla festa sarebbe stata presente anche Letizia Porcu – come provano alcune foto – la storica compagna dell’hair stylist e madre di sua figlia, Sophie Maelle, che poche ore più tardi via social ha annunciato la fine della loro relazione.

“Dopo 17 anni insieme, la strada mia e di Federico si divide, rimarrà un rapporto di amicizia e bene, per la crescita e la felicità di nostra figlia”, ha scritto.

A quanto pare i due hanno deciso di mantenere un rapporto pacifico per il bene della figlia, ancora piccola. Non è dato sapere perché i due abbiano deciso di lasciarsi e al momento Federico Lauri non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla questione.

La figlia

Federico Lauri non ha fatto segreto di aver avuto una storia importante con Letizia Porcu e di aver lottato insieme a lei per avere la figlia Sophie Maelle. A tal proposito l’hair stylist ha confessato di essere ricorso alla fecondazione assistita per riuscire a diventare padre: “Non è stato facile. Siamo andati avanti e poi nel 2017 è arrivata. Mia figlia Sophie mi ha cambiato la vita letteralmente e così ho voluto condividere le difficoltà che io e mia moglie abbiamo attraversato per averla”.