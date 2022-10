Federico Fashion Style e Letizia Porcu: “Separazione difficile”

Secondo indiscrezioni l'unione tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu sarebbe naufragata nel peggiore dei modi.

Nonostante Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, e la sua storica compagna Letizia Porcu abbiano annunciato la loro separazione dopo aver preso parte insieme alla festa di compleanno del personaggio tv, sembra che le cose tra i due siano naufragate nel peggiore dei modi.

Federico Fashion Style e Letizia Porcu: i motivi della rottura

Pochi giorni fa Letizia Porcu, compagna da 17 anni di Federico Fashion Style e madre di sua figlia Sophie Maelle, ha annunciato via social la fine della loro relazione. In tanti credevano che le cose tra i due fossero finite pacificamente (visto che la compagna del personaggio tv aveva preso parte alla sua festa di compleanno extralusso poche ore prima di dare l’annuncio).

Secondo un rumor circolato in rete nelle ultime ore però, le cose non starebbero così e tra i due ci sarebbero state frecciatine, recriminazioni e tradimenti. L’unione sarebbe dunque naufragata nel peggiore dei modi e adesso la figlia dei due, Sophie Maelle, si troverebbe tra due fuochi. Mentre Letizia ha annunciato la rottura a mezzo social, l’hair stylist continua a postare foto dei festeggiamenti per il suo compleanno e, al momento, ha preferito non proferire parola sull’argomento.

In tanti sono curiosi di sapere quali siano stati i reali motivi che abbiano indotto lui e Letizia Porcu ad allonantarsi e come i due stiano vivendo davvero questa separazione.

L’amore e la figlia

La coppia era unita da ben 17 anni e lo stesso Federico Fashion Style in passato ha confessato la sua ammirazione per Letizia, che lo aveva sostenuto durante tutta la sua carriera e soprattutto aveva cercato di avere insieme a lui la figlia Sophie Maelle (nata grazie all’inseminazione artificiale).