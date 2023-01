Federico Fashion Style fa coming out: la reazione di Mara Venier

Federico Lauri, conosciuto come Fashion Style, farà coming out a Verissimo.

Ad annunciarlo Alessandro Rosica con un lungo post sui suoi social.

Federico Fashion Style prepara il coming out a Verissimo

“News shock ultim’ora spoiler Verissimo di domani pomeriggio (sabato 21 gennaio 2023, ndr) esclusiva di Alessandro Rosica, chiunque riporti la notizia è pregato di citare la fonte. Federico ha infatti ammesso di essere gay e allo stesso tempo di aver amato la mamma di sua figlia, Letizia, non mancheranno frecciatine molto forti verso di lei”, ha scritto Rosica.

“Il parrucchiere ha infine rivelato di aver sempre voluto tutelare sua figlia e ci tiene a precisare di aver sempre riferito tutto a Letizia anni fa (cosa non vera). Alla fine, caro Federico, ho avuto un’altra volta ragione io, sì, dato che fino a qualche settimana fa mi hai dato del bugiardo, invidioso e geloso davanti a tutt’Italia. @federico_fashion_style era ovvio che tu provassi a smentirmi (dovevi prendere fior di quattrini e far coming out davanti a tutt’Italia, in questo caso a Verissimo), da oggi sei libero, da oggi inizia la tua nuova vita, ‘una vita parallela’, come l’ho sempre definita io (che conoscevo molto bene e che va avanti da tantissimi anni) e non da poco come hai riferito tu.

Ti auguro un grandissimo in bocca al lupo e ricordati, tempo ci vuole ma alla fine vinco sempre io!!! La verità vince sempre. Ciao Federico”, si legge ancora nel post di Rosica.

Mara Venier reagisce alla notizia

Mara Venier non è riuscita a trattenersi e ha riportato la notizia del coming out di Federico Lauri nelle sue storie di Instagram, taggando il parrucchiere e aggiungendo il commento: “Nooooo… non me lo aspettavo proprio”.

Anche Venier è quindi tra le molte persone che da tempo avevano già dubbi sull’omosessualità di Lauri, che intanto ha pubblicato un selfie nei camerini di Mediaset, scattato prima di registrare la puntata. Qui sotto trovate la Stories della conduttrice.

