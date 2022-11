Federico Fashion Style, gelo con la ex: "Lui aveva una doppia vita"

Secondo indiscrezioni i rapporti sarebbero gelidi tra Federico Fashion Style e la sua storica ex compagna, Letizia Porcu, che non si seguirebbero più sui social e avrebbero interrotto ogni contatto.

Federico Fashion Style: gelo con la ex

Letizia Porcu ha annunciato a mezzo social la fine della sua relazione con Federico Fashion Style e a seguire lui è stato ospite a Verissimo, dove ha mostrato la sua disperazione per la fine della loro storia d’amore. A seguire, sui social, Federico Fashion Style ha scritto una frecciatina infuocata contro l’ex compagna e in tanto in rete si è sparsa la voce che la storia tra i due sia naufragata a causa di presunte menzogne da parte dell’hair stylist, che avrebbe condotto una doppia vita all’oscuro dalla sua compagna.

I due avrebbero anche smesso di parlarsi e si sarebbero reciprocamente bloccati sui social.

“Non rimpiango nulla, perché non avrei te. Se ci fosse la possibilità di andare indietro nel tempo penserei molto di più a me e alla mia felicità. Fate ciò che vi fa stare bene, non pensate agli altri perché gli altri fanno finta di pensare a voi, ma quando poi possono farvi del male lo fanno e anche molto.

Credetemi, un giorno vi racconterò e lì rimarrete scioccati!”, ha scritto nelle ultime ore Federico Fashion Style sui social. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?

Ospite a Verissimo Federico Fashion Style si era mostrato disperato per la fine della storia con la sua ex ma, a seguire, era tornato a mostrarsi sui social sorridente e come se nulla fosse. La questione aveva sollevato una valanga di polemiche nei suoi confronti ma finora l’hair stylist ha preferito non replicare.