Federico Fashion Style in crisi: "Sono dimagrito 25 chili, non sto bene"

Dopo la separazione dalla compagna Letizia Porcu, Federico Fashion Style sta vivendo un momento davvero delicato.

Il parrucchiere dei Vip ha confessato di essere dimagrito ben 25 chili a causa dei problemi con la madre di sua figlia.

Intervistato dal settimanale Nuovo, Federico Fashion Style è tornato a parlare della separazione dalla compagna Letizia Porcu. Questa turbolenta vicenda lo sta mettendo a dura prova, tanto che è dimagrito 25 chili. Ha ammesso:

Stando a quanto sostiene Federico Fashion Style, l’ex compagna ha portato via da casa sua tutte le cose della piccola Sophie Maelle. Il parricchiere dei Vip ha aggiunto:

“Non mi vergogno a dire che oggi non ho più le mutandine da cambiare a mia figlia. Lei vuole andare in tribunale . Per me lei sarà sempre la persona più importante della mia vita. La vedo sprizzare gioia al fianco del suo nuovo compagno e sono contento per lei, anche se secondo me non è felice. In cuor suo vorrebbe esserlo continuando ad avere buoni rapporti con me”.

Via Instagram, Federico Fashion Style ha condiviso con i fan un duro sfogo. Ha dichiarato:

“Ormai non posso nasconderlo più e mi vedete anche voi. Non sto affatto bene ed è chiaro a tutti. E se sto così non è perché la relazione è finita. Anzi io non credo più nell’amore e penso che non esista quello che dura per sempre. Lavoro tutti i giorni e aspetto la sera per sentire la mia piccola. La mia ex ha deciso da sola che posso sentire Sophie solo alle 7 e alle 21. Non sono bugie, questa è proprio la verità. Scusatemi se mi sto sfogando, ma non ce la faccio più. La verità è questa e lo sa benissimo anche lei. Letizia sa bene tutto! Io non vado a ballare tutte le sere come fa lei e fa del male a me perché ha la bambina”.