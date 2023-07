Federico Fashion Style, in lacrime, ha raccontato ai suoi fan su Instagram che, a breve, dovrà lasciare la sua adorata casa. Il parrucchiere delle star sta vivendo un momento particolarmente difficile della sua vita, dovuto, in particolare, alla fine della relazione con Letizia Porcu e ai timori di non poter più vedere la figlia, Sophie Maelle, con frequenza.

“Era la casa dei miei sogni”

“Ciao ragazzi, oggi è un giorno molto brutto per me, perché a breve dovrò lasciare la mia casa. Volevo sfogarmi con voi e condividere con voi questo momento un po’ triste. Dovete sapere, che io sono nato e cresciuto in questa casa, che mi hanno regalato i miei genitori, una casa dove ci sono tutti i loro sacrifici, la loro vita. Mia mamma mi racconta sempre che aiutava mio papà a portare i blocchetti e a costruire la casa che poi mi hanno regalato. Hanno regalato una casa anche a mio fratello, proprio per aiutarci a realizzarci, per darci supporto, come fanno tutti i genitori. Io, poi, l’ho fatta a mio gusto, l’ho fatta barocca e particolare, perché io sono così, e l’ho fatto con tutti i miei sudori, lavorando. Io non mi ricordo di essere mai uscito a 18 anni in discoteca o di essere andato troppo in giro, ho sempre lavorato e voluto seguire la mia strada, fare il parrucchiere. Non ho mai chiesto nulla a nessuno, specialmente ai miei genitori. Ho scelto tutto qua dentro, perché era la casa dei miei sogni“, ha raccontato Federico Fashion Style, con gli occhi gonfi dal pianto.

“Perché il giudice ha deciso di affidarla a lei””

“Oggi mi trovo qua a pensare e a vedere tutto come un lontano ricordo per colpa di persone cattive che ti vogliono distruggere. Io sono distrutto, perché sono qui a parlare anche a nome di altri papà che sono nella mia situazione. Papà che lavorano e poi si vedono togliere tutto per la cattiveria. Non è giusto, ci deve essere una legge che tutela i papà e tutte le persone che amano i propri figli. Adesso io devo vedere la persona che amo più della mia vita, non a casa mia, ma a casa di mia mamma o di persone che mi ospiteranno, perché adesso mi tolgono la casa. Perché il giudice ha deciso di affidarla a lei? E lei non ha mai vissuto in questa casa, lei vive tra Roma e casa della madre e io devo andare via da casa mia, perché il giudice ha deciso di affidarla a lei. Ma dov’è la giustizia? Lei ha deciso di andare via da qui e qua c’è tutto di me. Spero solo di trovare adesso la mia casa, il mio posto sicuro”, ha concluso Federico Fashion Style.

