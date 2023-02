Federico Fashion Style: la cifra che gli ha chiesto l'ex come mantenimento

Federico Fashion Style ha svelato quale cifra gli avrebbe chiesto la sua ex come mantenimento.

Federico Fashion Style è stato ospite a Peppy Night, dove ha svelato quanto gli avrebbe cheisto la sua ex come mantenimento e non ha mancato di scagliarle una frecciatina infuocata.

Federico Fashion Style: il mantenimento

Da alcuni mesi a questa parte Federico Fashion Style ha annunciato la sua separazione dalla sua storica ex, Letizia Porcu, che a seguire ha accusato più volte via social. In queste ore l’hair stylist è stato ospite di Peppy Night e scherzando con il conduttore ha ammesso che la sua ex gli avrebbe chiesto ben 10mila euro come mantenimento: “Certo che me li ha chiesti, si crede Ilary Blasi”, ha dichiarato.

Letizia Porcu, che è stata accusata dall’hair stylist di essere rimasta con lui per opportunismo e di non concedergli le visite a sua figlia ogni volta che vuole, continua a mantenere il più totale silenzio in merito alla questione e in tanti sono impazienti di sapere se prima o poi replicherà alle parole dell’hair stylit dei vip.

Oggi la donna sembra aver trovato di nuovo la serenità in amore e infatti è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, il dj Vincent Arena.

Il Coming Out

Federico Fashion Style ha fatto coming out in diretta tv affermando che la sua ex fosse consapevole della questione già da diversi anni e che, nonostante questo, sarebbe rimasta al suo fianco. L’hair stylist non ha svelato ulteriori retroscena sulla questione, che non ha mancato di sollevare aspre polemiche sul web.