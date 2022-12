Federico Fashion Style, la risposta ambigua: "Non devo dire qual è il mio orientamento"

Federico Fashion Style, la risposta ambigua: "Non devo dire qual è il mio or...

Federico Fashion Style ha risposto in maniera ambigua in merito alle ipotesi sulla sua doppia vita e sul suo orientamento.

Federico Fashion Style è tornato a parlare della sua recente rottura da Letizia Porcu e dalle ipotesi in merito alla sua seconda vita al fianco di un uomo misterioso.

Federico Fashion Style: l’orientamento

Da tempo si vocifera che Federico Fashion Style sia gay ma lui ha sempre smentito le ipotesi in circolazione e, di recente, si è separato dalla sua storica compagna Letizia Porcu. Dopo la rottura tra i due si sono avvicendate numerose indiscrezioni in merito a una doppia vita condotta dall’hair stylist, che secondo qualcuno sarebbe legato da molto tempo a un uomo. In merito alla questione Federico Fashion Style ha preferito non confermare né smentire:

“Si può amare tutto, da una pianta a una cosa simbolica.

Io mi sento una persona libera di amare quello che voglio“, ha affermato in merito ai pettegolezzi sul suo conto, e ancora: “In questo momento nella mia vita non ho nessuno. Quando la gente vede che una persona ha successo, deve sempre cercare di screditarla oppure di dire cose che possono infangarla. Non mi devo giustificare con niente e con nessuno e alla fine non devo certo dire qual è il mio orientamento sessuale.

Ognuno di noi è libero di amare quello che vuole”.

Di recente l’hair stylist si è pubblicamente scagliato contro la sua ex, madre di sua figlia Sophie Maelle (nata grazie alla fecondazione assistita) affermando che lei non gli consentisse di sentirla liberamente agli orari da lui desiderati.