Federico Fashion Style, la stoccata dell'ex moglie: la foto con il nuovo fidanzato

Leitiza Porcu non ha ancora replicato alle accuse rivolte contro di lei dal suo ex, Federico Lauri alias Federico Fashion Style, ma in queste ore ha pubblicato una foto destinata a far discutere.

Letizia Porcu: la stoccata a Federico Fashion Style

Letizia Porcu e Federico Fashion Style si sono lasciati tra recriminazioni e frecciatine reciproce rivolte in particolar modo dall’hair stylist contro la sua ex, da lui accusata di non lasciargli vedere la figlia Sophie Maelle per quanto a come vorrebbe. L’ex moglie dell’hair stylist dei vip per il momento ha preferito non replicare a quanto da lui affermato, ma in queste ore ha pubblicato sui social quella che sembra essere una vera e propria stoccata nei suoi confronti: nella sua ultima foto sui social la Porcu si è mostrata in tenera compagnia di Vincent Arena, il dj con cui avrebbe ritrovato la felicità alcuni mesi fa.

I due erano stati avvistati insieme per le vie di Roma e adesso, stando alla foto pubblicata sui social, avrebbero deciso di non nascondersi più.

Le accuse di Federico Fashion Style

Attraverso i social l’hair stylist dei vip si è scagliato più volte conto la sua ex moglie accusandola di non mostrargli la figlia come stabilito dagli avvocati e soprattutto di essere rimasta con lui solo per opportunismo.

“Prima o poi, ma anche prima, vi racconterò tutto, ma proprio tutto, perché nella vita bisogna essere trasparenti.

Dire la verità premia sempre”, ha dichiarato l’hair stylist in uno dei suoi ultimi sfoghi via social.