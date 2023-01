Federico Fashion Style, la sua ex sta con un altro: la reazione

Secondo i umor circolati in rete Letizia Porcu, storica compagna di Federico Fashion Style da cui lui si è separato alcuni mesi fa, starebbe frequentando un altro uomo.

Letizia Porcu: il fidanzato

Secondo rumor diventati sempre più insistenti in rete, Letizia Porcu – ex compagna di Federico Fashion Style e madre di sua figlia Sophie Maelle – starebbe frequentando il dj Vincent Arena, con cui è stata vista passeggiare mano nella mano per le vie di Roma. Al momento la notizia resta senza conferma, ma proprio in queste ore il suo ex e hair stylist dei vip ha pubblicato alcuni messaggi sui social che sembrano essere indirizzati contro di lei.

“Ti è caduta la maschera, beccata!”, ha scritto sui social, e ancora: “Non mi mandate più screenshot. Quando si chiude una porta si apre un portone”.

La rottura

Secondo i rumo in circolazione la storia tra i due sarebbe naufragata a causa di una presunta doppia vita condotta da Federico Lauri tenendo all’oscuro Letizia Porcu. Nelle scorse ore l’hair stylist aveva anche affermato via social di essere pronto a svelare una “verità” in merito alla sua vita privata.

“Prima o poi, ma anche prima, vi racconterò tutto, ma proprio tutto, perché nella vita bisogna essere trasparenti”, aveva affermato. In tanti sono impazienti di saperne di più in merito alla vicenda.