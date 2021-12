Federico Fashion Style, lo sfogo della moglie: “Stanca delle voci sul suo conto!”

La moglie di Federico Fashion Style si è sfogata contro alcune delle voci sul conto di suo marito.

Letizia Porcu, moglie di Federico Fashion Style e madre di sua figlia, Sophie Maelle, è intervenuta in merito alle voci in circolazione in merito alla presunta omosessualità del famoso hair stylist dei vip.

Federico Fashion Style: lo sfogo della moglie

Lo stesso Federico Lauri, alias Federico Fashion Style, si è più volte trovato a dover smentire le voci in circolazione in merito alla sua presunta omosessualità.

Sulla questione stavolta è intervenuta la moglie dell’hair stylist, Letizia Porcu, che ha dichiarato:

“Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina. […] Essere sua moglie è molto impegnativo”.

I due sono legati ormai da moltissimi anni e insieme hanno avuto una figlia, Sophie Maelle, grazie alla fecondazione assistita.

Federico Fashion Style: l’orientamento

In passato anche Federico Fashion Style è più volte intervenuto in merito alla questione del suo orientamento specificando di essere etero.

“Io vado conciato così anche per strada. Certo che capita che qualcuno alle 10 del mattino mi dica ‘guarda qua questo è gay sicuramente’. Però adesso nemmeno li ascolto questi soggetti. Perché non è che se uno veste con le paillettes significa che non è etero. Siamo liberi di indossare ciò che più ci piace.

Non perché uno si veste così deve avere un orientamento diverso, oppure deve essere etichettato per qualcuno che non è. Uno nella vita può andare con un uomo, una donna o con tutti e due insieme, sono gusti suoi e basta. Non ci vedo nulla di male in questo”, ha affermato.

Federico Fashion Style e la vita privata

L’hair stylist ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e oggi è felice accanto a Letizia e alla sua bambina, che non hanno mai smesso di supportarlo durante tutta la sua carriera.