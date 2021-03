Federico Fashion Style sarebbe stato multa per la presenza di un numero elevato di persone nel salone in cui stava lavorando in Sardegna.

Federico Fashion Style e il titolare del salone di cui era ospite sarebbero stati sanzionati per via della presenza di numerose persone nel salone che ospitava il tour del famoso hair stylist.

Lo stesso Federico Fashion Style poco prima di essere multato si era vantato via social scrivendo: “Siamo full anche oggi, mi spiace per voi cari invidiosi”. All’interno del salone sarebbero stati presenti sei clienti, sei parrucchieri più tre clienti in attesa: una cifra decisamente maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme in vigore contro il Coronavirus.

Nonostante le polemiche che hanno accompagnato il suo tour in Sardegna, sui social Federico Fashion Style ha assicurato che finora le sue tappe sarebbero state “un successo”, con una risposta positiva da parte delle persone. Oltre alla salatissima multa, nei giorni scorsi l’hair stylist è stato anche vittima di un atto vandalico (da lui prontamente denunciato via social). In queste ore Federico Fashion Style ha dichiarato via social che le forze dell’ordine gli avrebbero offerto un posto auto durante il suo tour in Sardegna.

Per il momento l’hair stylst non ha confermato pubblicamente la questione inerente la multa.