Federico Fashion Style: "Non voglio più nascondermi, presto svelerò la verità"

Con l’inizio del nuovo anno Federico Fashion Style ha preannunciato importanti cambiamenti ai suoi fan e si è detto pronto a fare una rivelazione inedita su sé stesso.

Federico Fashion Style: la confessione

Tra frecciatine infuocate e presunte rivelazioni, Federico Fashion Style si è detto pronto a raccontare “tutta la verità” ai fan per iniziare un nuovo anno all’insegna della trasparenza. Al momento sulla questione non è dato sapere di più ma in tanti, sui social, credono che l’hair stylist voglia confessare qualcosa di più in merito alla sua vita privata ora che la sua storia con Letizia Porcu (madre di sua figlia Sophie Maelle) è naufragata.

Da mesi si vocifera che la storia tra i due sia terminata a causa di una presunta doppia vita condotta dall’hair stylist al fianco di un misterioso compagno. Federico Fashion Style non ha rotto il silenzio in merito alla questione e, finora, non ha confermato né smentito la notizia.

“É vero quando si dice si chiude una porta si apre un portone. Ti accorgi di chi ti utilizza per altri scopi, ma la vita non è fatta di maschere, ma di realtà, di dire le cose belle e le cose brutte e a volte anche di non nascondersi, ma di affrontare la vita come ho fatto io…Detto questo chi vuole capire capisce, tanto chi vuol capire ha già capito ma poi non parla ma fa parlare gli altri, però anche gli altri si stanno calmando”, ha confessato, e ancora: “Prima o poi, ma anche prima, vi racconterò tutto, ma proprio tutto, perché nella vita bisogna essere trasparenti.

Detto questo basta, volevo chiudere questa storia del 2022, mettere i puntini sulle i perché per me il 2023 sarà un anno di rinascita e non soltanto per dei cambiamenti, ma anche lavorativamente”.

In tanti tra i fan dei social sono curiosi di saperne di più. Federico Lauri si deciderà a confessare finalmente la verità in merito alla sua vita privata?